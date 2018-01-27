Эксперт объяснил, зачем Великобритании радар для защиты от «российской угрозы»
Москва, 27 января. Единственным объяснением плану Великобритании установить на Шетландских островах радар для защиты от якобы имеющей место «российской угрозы» может быть соответствующее требование США, считает директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.
По его словам, действия Лондона не соответствуют «нормальной политической логики», и другие причины едва могли бы подтолкнуть британское министерство обороны к подобным заявлениям.
«Объяснить это можно только одним — США потребовали от своих союзников напряжения, а англичане быстрее всех откликнулись», — рассказал Подберезкин RT.
Он отметил, что сегодня модернизацией радаров, которые обеспечивают предупреждение угроз национальной безопасности, занимается все страны мира, в том числе и Россия.
«Но зачем делать из этого какую-то политическую проблему, связывая с «российской угрозой», которой в принципе не существует?» — отметил эксперт.
Напомним, ранее в субботу было опубликовано заявление Минобороны Великобритании, в котором сообщалось о планах Великобритании установить на Шетландских островах радиолокатор, чтобы защитить НАТО и Соединенное королевство от «российской агрессии».