Дамаск и оппозиция Сирии должны войти в конституционную комиссию

Москва, 27 января. Проект итогового заявления Конгресса нацдиалога по Сирии предполагает создание Конституционной комиссии с участием делегации Дамаска и сирийской оппозиции.

В документе отмечается, что результатом встречи в Сочи должно стать создание Конституционной комиссии, в которой примут участие делегации Дамаска и сирийской оппозиции на площадке Женевы. Соответствующее обращение будет направлено в офис ООН.

«Представители народа Сирии, пережившего ужасающие лишения, заявляют о своей решимости возвратить благополучие и процветание на родную землю», — говорится в документе, выдержки из которого приводит РИА Новости.

Конституционная комиссия подготовит реформу, которая стает вкладом в процесс политического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций согласно резолюции Совете Безопасности ООН номер 2254. Для реализации данного плана народ Сирии обратится к генсеку ООН с просьбой, чтобы он поручил дипломату Стаффану Де Мистуре «оказывать содействие в организации работы Конституционной комиссии в Женеве».

Напомним, что накануне в Москве состоялось совещание Совбеза России, в котором приняли участие глава государства Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, спикеры ГД и Совфеда. Темой заседания стал завершающий этап подготовки к Конгрессу в Сочи.