18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
МОК одобрил участие 169 российских спортсменов в ОИ-2018
Новости Сирии
Дамаск и оппозиция Сирии должны войти в конституционную комиссию
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дамаск и оппозиция Сирии должны войти в конституционную комиссию

    16:14  27 Января 2018  /обновлено: 17:21  27 Января 2018
    334

    Дамаск и оппозиция Сирии должны войти в конституционную комиссию

    Москва, 27 января. Проект итогового заявления Конгресса нацдиалога по Сирии предполагает создание Конституционной комиссии с участием делегации Дамаска и сирийской оппозиции.

    В документе отмечается, что результатом встречи в Сочи должно стать создание Конституционной комиссии, в которой примут участие делегации Дамаска и сирийской оппозиции на площадке Женевы. Соответствующее обращение будет направлено в офис ООН.

    «Представители народа Сирии, пережившего ужасающие лишения, заявляют о своей решимости возвратить благополучие и процветание на родную землю», — говорится в документе, выдержки из которого приводит РИА Новости.

    Конституционная комиссия подготовит реформу, которая стает вкладом в процесс политического урегулирования под эгидой Организации Объединенных Наций согласно резолюции Совете Безопасности ООН номер 2254. Для реализации данного плана народ Сирии обратится к генсеку ООН с просьбой, чтобы он поручил дипломату Стаффану Де Мистуре  «оказывать содействие в организации работы Конституционной комиссии в Женеве».

    Напомним, что накануне в Москве состоялось совещание Совбеза России, в котором приняли участие глава государства Владимир Путин, премьер Дмитрий Медведев, спикеры ГД и Совфеда. Темой заседания стал завершающий этап подготовки к Конгрессу в Сочи.

    Дамаск и оппозиция Сирии должны войти в конституционную комиссию

     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #сирия #оон #сочи #де мистура #конгресс #проект
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Земан уверенно лидирует во втором туре президентских выборов в Чехии

      18:10 27 Января 2018 59
      Читать
      17:12
      Сегодня

      Сирия: Эрдоган заявил о готовности армии Турции дойти до Идлиба
      16:41
      Сегодня

      Москва приветствует участие ООН в конгрессе нацдиалога Сирии
      15:14
      Сегодня

      Тиллерсон объяснил позицию США по «Северному потоку-2»
      14:25
      Сегодня

      Памятные акции по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда проходят в Петербурге
      12:48
      Сегодня

      Сурков объяснил, зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1418

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      7993

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5872

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21668

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      40739
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      Минэнерго РФ ждет от США разъяснений в связи с незаконными санкциями

      17:25   27 Января 2018
      320
      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

      15:28   27 Января 2018
      3114
      Зюганов рассказал, когда может состояться послание Путина федеральному собранию

      Зюганов рассказал, когда может состояться послание Путина федеральному собранию

      12:34   27 Января 2018
      203
      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      Минфин США назвал цель введения новых санкций против России

      11:17   27 Января 2018
      2648