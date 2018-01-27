Турецкий Килис подвергся ракетному обстрелу из сирийского Африна

Килис, 27 января. Турецкий пограничный город Килис в субботу подвергся ракетному обстрелу из сирийского Африна.

Как сообщает турецкая газета Yeni Safak, ракета была запущена партией «Демократический союз» (PYD). Снаряд упал на крышу семиэтажного строения, которое располагается возле правительственного здания. Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Район падения ракеты был оцеплен силами безопасности, а люди из близлежащих зданий — эвакуированы.

Напомним, что 20 января Турция начала военную операцию против курдов в сирийском Африне, которых поддерживают США. Операция получила название «Оливковая ветвь». Этому предшествовали заявления Вашингтона о планах создать на границе Сирии и Турции силы безопасности. Министерство иностранных дел РФ назвало выступления американских чиновников провокацией.