Спецпосланник ООН по Сирии поедет в Сочи на Конгресс нацдиалога

Москва, 27 января. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура поедет в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога, сообщила пресс-служба.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжжарик подтвердил, что Де Мистура принял приглашение российской стороны участвовать в сирийском Конгрессе. Офис международной организации принял во внимание, что результаты встречи в Сочи «29–30 января будут переданы в Женеву в качестве вклада в процесс межсирийского урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», говорится в распространенном заявлении.

Антониу Гуттереш назначил Стаффана Де Мистуру представлять ООН в Сочи. По мнению генсека, конференция по Сирии сделает большой вклад в процесс политического урегулирования.

Напомним, что 26 января президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности. На заседании обсуждалась подготовка конференции на последнем этапе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет лично принимать участие в Конгрессе в Сочи.