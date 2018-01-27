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Спецпосланник ООН по Сирии поедет в Сочи на Конгресс нацдиалога
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    Спецпосланник ООН по Сирии поедет в Сочи на Конгресс нацдиалога

    16:01  27 Января 2018  /обновлено: 16:43  27 Января 2018
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    Спецпосланник ООН по Сирии поедет в Сочи на Конгресс нацдиалога

    Москва, 27 января. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура поедет в Сочи на Конгресс сирийского нацдиалога, сообщила пресс-служба. 

    Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжжарик подтвердил, что Де Мистура принял приглашение российской стороны участвовать в сирийском Конгрессе. Офис международной организации принял во внимание, что результаты встречи в Сочи «29–30 января будут переданы в Женеву в качестве вклада в процесс межсирийского урегулирования в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», говорится в распространенном заявлении. 

    Антониу Гуттереш назначил Стаффана Де Мистуру представлять ООН в Сочи. По мнению генсека, конференция по Сирии сделает большой вклад в процесс политического урегулирования. 

    Напомним, что 26 января президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности. На заседании обсуждалась подготовка конференции на последнем этапе. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин не будет лично принимать участие в Конгрессе в Сочи.

    Спецпосланник ООН по Сирии поедет в Сочи на Конгресс нацдиалога

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #де мистура #конгресс #нацдиалог
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