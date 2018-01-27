Безопасность гарантирована С-400: Поклонская пригласила Трампа в Крым в ответ на санкции

Москва, 27 января. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила президенту США Дональду Трампу приехать в Крым.

Такое приглашение главе Белого дома она сделала в ответ на американские санкции, под действие которых Поклонская попала сама еще в 2014 году, когда Вашингтон включил ее в соответствующий список.

«Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак. А я, в отличие от президента США, приглашаю его в солнечный российский Крым», — сообщила она РИА Новости.

Поклонская добавила, что безопасность американского лидера гарантирована российским зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф».

При этом американские санкции являются для депутата позитивной оценкой ее работы во благо государства. Поклонская отметила, что все запреты возникают тогда, когда боятся.

«Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину», — подчеркнула она, добавив, что в первую очередь санкции ограничивают тех, кто их вводит.

Напомним, ранее, комментируя установившиеся сегодня отношения между Москвой и Вашингтоном, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия нацелена на сотрудничество с американскими коллегами и готова к нему, однако ждет уступок со стороны США в связи с постоянно принимаемыми антироссийскими мерами.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 95% местных жителей проголосовали за присоединение республики к России. Однако ряд западных государств до сих пор не признает результатов народного волеизъявления, обвиняют Москву в якобы имевшей место «агрессии» и вводят против нее санкции.