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Сирия должна восстановить свою роль на международной арене — проект заявления Конгресса нацдиалога
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    Сирия должна восстановить свою роль на международной арене — проект заявления Конгресса нацдиалога

    15:56  27 Января 2018  /обновлено: 16:22  27 Января 2018
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    Сирия должна восстановить свою роль на международной арене — проект заявления Конгресса нацдиалога

    Вена, 27 января. Сирия должна восстановить свою роль на международной арене, говорится в проекте итогового заявления Конгресса нацдиалога в Сочи.

    Сирийская Арабская Республика должна восстановить свои позиции в ближневосточном регионе и на мировом уровне, отмечается в проекте заявления предстоящего Конгресса в Сочи. 

    «Сирия должна в полной мере восстановить свою роль на международной арене и в регионе, в том числе как часть арабского мира, в соответствии с Уставом ООН, его целями и принципами», — говорится в документе, выдержку из которого приводит РИА Новости.

    Ранее участие в Конгресса подтвердил спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура. Напомним, что 26 января Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ, в котором также приняли участие спикеры обеих палат парламента, премьер-министр, в ходе заседания обсуждался завершающий этап подготовки к сирийской конференции. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства лично не поедет в Сочи. 

    Сирия должна восстановить свою роль на международной арене — проект заявления Конгресса нацдиалога

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    Автор: Ирина Селезнева
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    #сирия #конгресс
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