Сирия должна восстановить свою роль на международной арене — проект заявления Конгресса нацдиалога

Вена, 27 января. Сирия должна восстановить свою роль на международной арене, говорится в проекте итогового заявления Конгресса нацдиалога в Сочи.

Сирийская Арабская Республика должна восстановить свои позиции в ближневосточном регионе и на мировом уровне, отмечается в проекте заявления предстоящего Конгресса в Сочи.

«Сирия должна в полной мере восстановить свою роль на международной арене и в регионе, в том числе как часть арабского мира, в соответствии с Уставом ООН, его целями и принципами», — говорится в документе, выдержку из которого приводит РИА Новости.

Ранее участие в Конгресса подтвердил спецпосланник ООН по САР Стаффан де Мистура. Напомним, что 26 января Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ, в котором также приняли участие спикеры обеих палат парламента, премьер-министр, в ходе заседания обсуждался завершающий этап подготовки к сирийской конференции. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава государства лично не поедет в Сочи.