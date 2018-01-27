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Сирия должна остаться единой страной — проект заявления Конгресса нацдиалога
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    Сирия должна остаться единой страной — проект заявления Конгресса нацдиалога

    15:53  27 Января 2018  /обновлено: 16:05  27 Января 2018
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    Сирия должна остаться единой страной — проект заявления Конгресса нацдиалога

    Дамаск, 27 января. Сирийская республика должна остаться единой страной, о чем говорится в проекте итогового заявления Конгресса нацдиалога. Как отмечается, никакая часть территории Сирии не может стать объектом уступок.

    Как говорится в проекте документа, уважение и полное соблюдение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства САР, ее территории и народа. 

    «Никакая часть национальной территории не может быть объектом уступок», — отмечается в документе, передает РИА Новости.

    Ранее председатель «московской платформы» сирийской оппозиции (вошла в СКП) Кадри Джамиль заявил, что часть делегации сирийского комитета по переговорам примет участие в Конгрессе национального диалога в Сочи, инициатором проведения которого ранее выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия
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