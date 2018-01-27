Сирия должна остаться единой страной — проект заявления Конгресса нацдиалога

Дамаск, 27 января. Сирийская республика должна остаться единой страной, о чем говорится в проекте итогового заявления Конгресса нацдиалога. Как отмечается, никакая часть территории Сирии не может стать объектом уступок.

Как говорится в проекте документа, уважение и полное соблюдение суверенитета, независимости, территориальной целостности и единства САР, ее территории и народа.

«Никакая часть национальной территории не может быть объектом уступок», — отмечается в документе, передает РИА Новости.

Ранее председатель «московской платформы» сирийской оппозиции (вошла в СКП) Кадри Джамиль заявил, что часть делегации сирийского комитета по переговорам примет участие в Конгрессе национального диалога в Сочи, инициатором проведения которого ранее выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.