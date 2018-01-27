Сирия сама определит свое будущее без вмешательства извне — документ

Сочи, 27 января. Народ Сирии сам определит свое будущее на голосовании без давления и вмешательства извне. Об этом говорится в проекте итогового заявления конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

«Сирийский народ самостоятельно определяет будущее своей страны демократическим путем посредством голосования и имеет исключительное право выбирать свою политическую, экономическую и социальную систему без внешнего давления или вмешательства извне», — приводит РИА Новости строчки документа.

Напомним, что конгресс нацдиалога Сирии состоится в Сочи 29-30 января. Инициатором проведения мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который полагает, что конгресс ускорит проходящий в Женеве мирный процесс. В Сочи приглашены основные политические силы Сирии, а также представители разных конфессий и народностей.

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