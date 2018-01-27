Сирия не дала боевикам прорваться на другой берег Евфрата: зачем остатки ИГ стремятся в зону ответственности США

Сообщается, что отряд боевиков «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) совершил неудачную попытку прорваться из пустыни к югу от трассы Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр-эз-Зор на восточный берег Евфрата, атаковав позиции правительственных войск севернее Абу-Кемаля в районе населенного пункта Рамади.

Отмечается, что во время атаки отряды ИГИЛ использовали ПТУР против танков и укрепленных позиций подразделений сирийской армии, но правительственным войскам удалось отбить атаку боевиков.

Стоит отметить, что разрозненные отряды «Исламского государства», лишившись всех подконтрольных им ранее населенных пунктов в Сирии, продолжают действовать в районе пустыни между станциями Т-2, Т-3 и населенным пунктом Аш-Шула на правом берегу Евфрата, и на участке сирийско-иракской границы — на левом. Ранее «Исламское государство» на одном из своих ресурсов анонсировало наступление на позиции правительственных войск в районе Абу-Кемаля.

Напомним, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов заявлял о том, что Соединенные Штаты на своих военных базах в Сирии осуществляют подготовку боевиков «Исламского государства» в составе так называемой «Новой сирийской армии». По его словам, курдскими отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF) под прикрытием Соединенных Штатов было вывезено четыреста человек в лагерь Шаддади, расположенного на северо-востоке Сирии, на подконтрольной курдам территории. Кроме того, по данным российского военного ведомства, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды развивали наступление.

Кроме этого, Соединенные Штаты и силы, которые они поддерживают, часто обвинялись в сотрудничестве с «Исламским государством» в том или ином виде.

Так, накануне Глава делегации правительства Сирии, постпред страны при ООН Башар Джаафари обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористической организации «Исламское государство»:

«Как может такая страна, как США, создавшая ИГ, которая спонсировала и защищала ИГ, которая продолжает воевать за ИГ, страна, которая нарушает сирийский суверенитет своим военным присутствием в нашей стране, отрицает международные законы и конвенции, как может такая страна, на руках которой кровь сирийского народа, говорить о политическом решении и будущем Сирии?».

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), что очаговое сопротивление террористов «Исламского государства» будет продолжаться в Сирии еще какое-то время:

«И в принципе, как мы видим, действия боевиков террористической организации «Исламское государство» вписываются в предполагаемую нами динамику возможного сопротивления. Подобного рода вылазки носят больше пропагандистский характер. Видите, они предварительно анонсируют даже район нападения для того, чтобы показать Ближнему Востоку, что они сильны, что они продолжают борьбу и не потеряли надежду на реванш».

Однако при этом, как отмечает наш собеседник, мы видим, что террористы «Исламского государства» боятся правительственных войск, стараясь уйти в зону ответственности Соединенных Штатов Америки, где их не будут беспокоить:

«Соединенные Штаты Америки аккумулируют сейчас всю оппозицию, всю вооруженную ее передовую часть для того, чтобы в определенной степени помочь организоваться для более решительных действий против правительственных войск. В этом нет сомнения, потому что Соединенные Штаты Америки нацелены на реванш в Сирии. С точки зрения динамики действий мелких групп боевиков, США хотели бы концентрировать их в более серьезные формирования для оказания более масштабного сопротивления правительственным войскам. Это стратегия и тактика как боевиков террористической организации ИГ, так и Соединенных Штатов Америки, которые в принципе способствуют их активной деятельности».

1 Организация запрещена на территории РФ.