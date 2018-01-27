Аваков объявил о создании на Украине патрульной полиции Крыма

Москва, 27 января. МВД Украины собирается создать подразделения дорожной полиции Севастополя и Крыма. По словам главы ведомства Арсена Авакова, эти подразделения будут работать на разных участках до тех пор, «пока Киев не вернет Крым под свой контроль».

В официальном аккаунте украинского МВД в Twitter также появилось сообщение об этом. Многие пользователи соцсети скептически отнеслись к идее МВД. По мнению некоторых из них, создание новых подразделений нужно для того, чтобы получить больше денег из бюджета. Другие украинцы отмечают, что «у нас вся власть работает в виртуальной реальности».

Арсен #Аваков: У нас будуть працювати підрозділи дорожньої поліції Криму та Севастополю, не треба дивуватися. Вони працюватимуть на різних ділянках, поки не буде звільнено півострів від окупантів, а потім перейдуть на роботу туди. pic.twitter.com/iydj1pHi1q — МВС України (@MVS_UA) January 27, 2018

Стоит отметить, что на Украине уже действуют некоторые «виртуальные» структуры — в Киеве работает так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, а украинский президент Петр Порошенко назначил своего полномочного представителя на полуострове.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется, а социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.



