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Украина
Аваков объявил о создании на Украине патрульной полиции Крыма
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    Аваков объявил о создании на Украине патрульной полиции Крыма

    16:00  27 Января 2018  /обновлено: 16:00  27 Января 2018
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    Аваков объявил о создании на Украине патрульной полиции Крыма

    Москва, 27 января. МВД Украины собирается создать подразделения дорожной полиции Севастополя и Крыма. По словам главы ведомства Арсена Авакова, эти подразделения будут работать на разных участках до тех пор, «пока Киев не вернет Крым под свой контроль».

    В официальном аккаунте украинского МВД в Twitter также появилось сообщение об этом. Многие пользователи соцсети скептически отнеслись к идее МВД. По мнению некоторых из них, создание новых подразделений нужно для того, чтобы получить больше денег из бюджета. Другие украинцы отмечают, что «у нас вся власть работает в виртуальной реальности».

    Стоит отметить, что на Украине уже действуют некоторые «виртуальные» структуры — в Киеве работает так называемая прокуратура Автономной Республики Крым, а украинский президент Петр Порошенко назначил своего полномочного представителя на полуострове.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется, а социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #украина #крым #аваков
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