Учиться жить, как он, – на 100 %: спектакль про Высоцкого сыграли в постановке Безрукова. ФАН-ТВ

На этой неделе страна отметила 80 лет Владимиру Высоцкому – в каждом городе страны праздновали юбилей великого барда. Московский Губернский театр представил на сцене Кремлевского дворца музыкальный спектакль «Высоцкий. Рождение легенды» в постановке Сергея Безрукова. Постановку посетили корреспонденты ФАН-ТВ.

До начала несколько минут, зал уже переполнен. За кулисами нарастает напряжение. Хотя спектаклю уже целый год, актеры волнуются, как в первый раз.

– Казалось бы, все то же самое, но наполнение другое, азарта еще больше! – признаётся актриса Елена Доронина. – Волнение другое, еще больше!

«Высоцкий» в Кремле – в 80-летний юбилей стихи поэта впервые звучат на главной сцене страны. «Я не люблю», «07», «Моя цыганская», «Лирическая», «Баллада о любви», «Мой черный человек», «На Большом Каретном»... Образ легендарного барда на сцене сложен из песен, стихов и эпизодов из его жизни.

– Для этого спектакля мы специально снимали военный клип, ездили в парк «Патриот», – рассказал актер Александр Тютин. – И могу сказать, это было экстремально, потому что ребята реально в снегу ползали. У нас один актер даже под конец сознание потерял, потому что действительно тяжело было. Многие называли его «хрипатый», так что его слушатели не все воспринимали форму его песен, потому что это же дело вкуса. Но сейчас, наконец-то, мы услышали за этой формой глубочайшее содержание. Поэтому мне кажется, что он только сейчас, в наше время, становится в ряд величайших поэтов всех времен и народов, не только XX века.

Пропустить через душу каждую строчку, сгореть от избытка эмоций, но отдать всего себя зрителю, без остатка. Только так, считает худрук Губернского театра, режиссер-постановщик спектакля Сергей Безруков, можно сыграть судьбу человека, который прожил сотни жизней не только на сцене, но и на экране, и в песнях. Как рождается легенда – главный вопрос, на который пытаются ответить актеры.

– Высоцкий – это такой многомерный мир. Его нельзя, допустим, рассказать или нельзя однопланово подать. Высоцкий – это космос. Он всегда спорил, не хотел, чтобы певцы пели его песни, а вот драматическим артистам он позволял. Ну, он, правда, говорил, что драматические артисты не имеют вокальных данных, значит, к песне будут относиться уважительно, – отметил Сергей Безруков.

Одним из актеров, которому в спектакле была отведена главенствующая роль, стал Дмитрий Карташов.

– Если он любил, он любил от всего сердца. Если он играл, он выходил на сцену, он отдавался на все сто процентов. И вот этому, мне кажется, нужно учиться жить на 100 %, – считает артист.

Все начиналось в послевоенных московских двориках, где рос скромный мальчик, мечтающий стать актером. Мини-спектакли в песнях в сопровождении Губернаторского оркестра Московской области рассказывают, как появилась звезда, воссоздают атмосферу, в которой Высоцкий писал эти не всегда безупречные, но так рвущие сердце строки.

– Он нарушает все правила, которые учат в музыкальных школах, в колледжах и высших учебных заведениях. Но он почему это делает? Потому, что он чувствует, что этот аккорд подходит именно под этот текст. Также у него очень специфический ритмичный рисунок, – рассказал главный дирижер Губернаторского оркестра Московской области Сергей Пащенко. – «Спасите наши души», «Охота на волков», «Охота с вертолетов» – это такие вещи, в которых с помощью меди, духовых инструментов передается вся энергетика – та, которая сопровождает именно то, что он хотел сказать.

Сергей Безруков рассказал корреспонденту ФАН-ТВ о первых впечатлениях, которые произвели на него песни Владимира Высоцкого в детстве.

– Ложился спать, включал «Баньку». Меня настолько пробивало! Хотя мне было лет 12. Что я тогда понимал в «Баньке»? Может, в этом как раз и талант и гений Высоцкого: он мог проникать на каком-то подсознательном уровне, когда ты еще пока практически не понимаешь, о чем песня, но энергией он тебя брал. Ты неотрывно слушаешь и попадаешь под эту абсолютно уникальную энергию боли души такой страдающей, настоящей, правдивой, – уверен главный режиссер.

В основу спектакля легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников. Одним из консультантов стал близкий друг барда, предприниматель Вадим Туманов:

– И он все время: «Когда, когда, когда?» Редко у него проскакивало: «Когда-нибудь, когда-нибудь». И вот сегодня, в театре, мы в последние дни об этом так много говорим о нем, что это «когда-нибудь» случилось.

– Я пока прошла, у меня, наверное, раз сто спросили, нет ли лишнего билетика? А это говорит о том, что творчество Высоцкого интересно и нашим современникам, – поделилась своими впечатлениями от спектакля министр культуры Московской области Оксана Косарева.

Спустя полвека творчество Высоцкого не просто живет в сердцах миллионов россиян, а приобретает современное звучание. На сцене – и бардовская классика под семиструнную гитару, и оркестровые аранжировки в стиле 70-х, и новое прочтение известных строк – в стиле рок и рэп. Последним посвящены почти сорок минут спектакля.

Высоцкий спустя почти 40 лет после его ухода – это молодые актеры и молодая публика, которые воспринимают поэта как своего не меньше, чем в СССР. Но даже четырех часов, которые длится спектакль, не хватит, чтобы рассказать о Высоцком всё. На это уйдут годы. И хотя наследие поэта-бунтаря еще предстоит осмыслить, ясно одно: стихи Высоцкого будут читать и через сто лет.

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