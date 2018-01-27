Часть делегации СКП примет участие в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

Дамаск, 27 января. Председатель «московской платформы» сирийской оппозиции (вошла в СКП) Кадри Джамиль заявил, что часть делегации сирийского комитета по переговорам примет участие в Конгрессе национального диалога в Сочи.

«Московская платформа считает, что было бы благоразумно и полезно поехать в Сочи. Мы поедем в Сочи», — сказал он в интервью ТАСС.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что территориальная целостность Сирийской республики не стоит на повестке западных стран.

Конгресс нацдиалога пройдет в Сочи по предложению президента России Владимира Владимировича Путина. Мероприятие назначено на 29 и 30 января. Сам глава российского государства, как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, посещать мероприятие не планирует.