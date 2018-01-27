Москва, 27 января. Российская делегация и представители ООН смогли достичь взаимопонимания по ряду вопросов на переговорах по Сирии в Вене. Об этом заявили в МИД РФ по итогам девятого раунда межсирийских консультаций в Вене.

Стороны обсудили политическое урегулирование в республике в соответствии с резолюцией Совбеза ООН, конституционную реформу и подготовку конгресса нацдиалога Сирии в Сочи.

«В этой связи «на полях» венской встречи между российской стороной и представителями ООН было достигнуто взаимопонимание по ряду вопросов», — говорится в заявлении.

Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 30 января. Подготовка к нему велась на всех уровнях, в том числе обсуждалась президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как стало известно, сам российский лидер не планирует участвовать в конгрессе, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, работа там ведется «на ином уровне», однако гораздо важнее результаты.