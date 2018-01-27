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Политика
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Экономика
Тиллерсон объяснил позицию США по «Северному потоку-2»
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    Тиллерсон объяснил позицию США по «Северному потоку-2»

    15:14  27 Января 2018  /обновлено: 15:15  27 Января 2018
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    Тиллерсон объяснил позицию США по «Северному потоку-2»

    Варшава, 27 января. Власти США поддерживают попытки Польши противодействовать строительству газопровода «Северный поток-2», заявил в субботу госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Варшаву.

    «Как и Польша, США выступают против «Северного потока - 2». Мы считаем, что это подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность в Европе», — отметил он.

    Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, в свою очередь, заявил, что Варшава рассчитывает на дальнейшую поддержку США в вопросе «Северного потока-2». Дипломат также отметил важность покупки сжиженного газа из США, поскольку это позволяет диверсифицировать энергетический рынок. Аналогичную позицию высказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет «Свободная пресса».

    Напомним, что проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию в обход Украины. Часть магистрали будет проложена по дну Балтийского моря. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что «Северный поток-2» — это чисто коммерческий проект, который направлен на развитие энергетического рынка. По его словам, в настоящее время Россия пытается донести эту мысль до некоторых скептично настроенных западных партнеров.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сша #польша #северный поток-2 #тиллерсон
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