Просто хит: Дворкович оценил новые антироссийские санкции США

Москва, 27 января. Новые санкции США против России бессмысленны, необоснованны и наносят ущерб всем, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Если серьезно говорить, то и эти, и прежние санкции, бессмысленные и не обоснованные ничем, не ведущие ни к какому положительному результату ни для Соединенных Штатов Америки, ни для кого в мире, наносят ущерб всем», — заявил он.

По словам Дворковича, количество попавших по санкции физических и юридических лиц (21) взято будто из карточной игры.

«Особенно мне запомнилась «Сургутмебель» — просто хит», — сказал вице-премьер РФ.

Накануне власти США расширили список санкций против России, которые были введены в связи с ситуацией на Украине.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что новые санкции США только ухудшат отношения Москвы и Вашингтона. По его словам, ответные действия России будут зависеть от того, что США сделают в реальности.