Сирия новости 27 января 16.30: двое бойцов SDF погибло в схватках с ИГ в Дейр-эз-Зоре, в Даръа возобновились перестрелки между САА и боевиками

Сирия, 27 января. Двое бойцов SDF погибло в схватках с ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Даръа возобновились перестрелки между САА и боевиками, при взрывах в Багдаде пострадало пять человек. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, при поддержке ВКС РФ выступает против «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: атакует позиции SDF в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА на западе Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в провинции Идлиб.

Сирийская свободная армия (ССА): ведет бои с SDF в окрестностях Африна, противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: потеряли двух бойцов убитыми в Дейр-эз-Зоре, продолжают арестовывать жителей Айн Иссы.

ВВС Турции: атакуют позиции SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута в провинции Дамаск продолжаются интенсивные перестрелки между правительственными войсками САР и группировками радикальной оппозиции. Военный источник пишет в сети Telegram (@NRVR11), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) наносит удары по опорным пунктам незаконных вооруженных формирований в районе населенного пункта Хзарма.

Ранее сообщалось, что столкновения между САА и боевиками продолжаются в Харасте. Кроме того, армия Башара Асада атакует позиции исламистов в окрестностях Арбина.

Провинция Алеппо

ВВС Турции продолжают бомбить позиции Демократических сил Сирии (SDF) в районе города Африн. Одновременно с этим Сирийская свободная армия (ССА) атакует опорные пункты курдских отрядов ополчения в окрестных поселениях. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что ССА захватила у «демократической армии» деревню Биски. Ранее сообщалось о столкновениях между подконтрольной Анкаре группировкой и SDF недалеко от поселения Маамла.

В это время на юге провинции Алеппо зафиксированы перестрелки между ССА и Сирийской арабской армией (САА). Об этом пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Дейр-эз-Зор

На подконтрольных Демократическим силам Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор вновь отмечаются боестолкновения между курдами и террористами «Исламского государства». Напомним, разрозненные группировки радикальных исламистов скрываются на захваченных бойцами SDF землях вдоль восточного берега Евфрата, совершая нападения на опорные пункты «демократической армии». Военный источник в социальной сети Twitter (@Aff_ho0ms) передает, что ИГИЛовцы убили двоих бойцов курдского ополчения в поселении Аль-Бахра.

Провинция Даръа

В окрестностях административного центра провинции Даръа снова зафиксированы перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и действующими в регионе незаконными группировками, передает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, пренебрегая установленным в регионе режимом прекращения огня, боевики атакуют мирные населенные пункты и позиции армии САР, чем провоцируют ответные действия со стороны правительственных войск.

На западе провинции продолжаются столкновения между ССА и подконтрольной ИГ группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», пишет SOHR.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают наносить удары по пунктам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 к западу от города Абу Духур. Об этом пишет в сети Telegram (@EMCnewscenter1) один из местных источников.

При поддержке российской авиации Сирийская арабская армия (САА) противостоит «Тахрир аш-Шам», удерживая свои позиции в населенном пункте. Ранее сообщалось, что в результате перестрелок радикальные исламисты потеряли большое количество боевиков, а также лишились ряда оборонительных сооружений.

Провинция Ракка

Недалеко от населенного пункта Айн Исса неизвестными был убит один из лидеров Рабочей партии Курдистана (РПК) Шахин Жало, передает один из местных источников в провинции Ракка в своем Telegram-канале (@NRVR11).

Ранее сообщалось, что бойцы курдских отрядов ополчения проводят массовые аресты жителей Айн Иссы и других населенных пунктов региона. Задержанные сирийцы принудительно мобилизуются в ряды Демократических сил Сирии (SDF).

Ирак

В Багдаде прогремело сразу два взрыва, пишет Iraqi News. По данным информационного агентства, первое СВУ разорвалось в индустриальном районе иракской столицы. В результате инцидента четыре мирных жителя получили ранения. Другая мина была заложена в автомобиле бойца народного ополчения. Во время взрыва он находился в машине и был тяжело ранен.

В городе Туз провинции Салах эд-Дин также взорвалось заминированное транспортное средство, сообщает Alsumaria News. По сведениям информагентства, никто не пострадал.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)