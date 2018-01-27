СМИ рассказали о планах Китая обогнать США по уровню военных технологий

Пекин, 27 января. Власти Китая планируют создать ультрасовременную армию с военными технологиями, уровень которых намного опережает армию США.

Как сообщает китайское издание South China Morning Post, власти страны наняли 120 специалистов для создания военных разработок на основе квантовых технологий и искусственного интеллекта. Таким образом, Пекин планирует обогнать армию США и стать новой военно-технической супердержавой, пишет iReactor.

Ранее сообщалось, что США сильно обеспокоены сотрудничеством Китая и России. В Вашингтоне поставили вопрос противостояния этим двум странам, чтобы не потерять лидерство на международной политической арене. В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин отметил хорошие отношения между Москвой и Пекином, а также заявил, что страны будут искать новые направления для сотрудничества. Он добавил, что существующие совместные проекты уже дали положительный результат.

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