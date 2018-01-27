МИД РФ предупредил США о последствиях новых санкций

Москва, 27 января. Москва оставляет за собой право на ответ после ввода новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Как сообщили в министерстве иностранных дел Российской Федерации, соответствующая политика американских властей обернется лишь финансовыми потерями для местного бизнеса.

Как говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства, «если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ».

Как отметили в МИД РФ, санкционная кампания США бессмысленна, не даст никаких результатов, и «обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса». В ведомстве добавили, что США таким образом демонстрируют на весь мир собственную беспомощность.

Ранее сообщалось, что министерство финансов США ввело новые санкции против России с целью «оказать давление на Москву».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин уже заявлял, что новые санкции США в отношении России только ухудшат отношения между двумя странами.