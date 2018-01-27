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Сирия снова вспоминает об ИГ*: кто продолжает поддерживать остатки террористов в Сирии
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    Сирия снова вспоминает об ИГ*: кто продолжает поддерживать остатки террористов в Сирии

    15:03  27 Января 2018  /обновлено: 15:03  27 Января 2018
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    Сирия снова вспоминает об ИГ*: кто продолжает поддерживать остатки террористов в Сирии

    21 января Telegram-канал Syria Today опубликовал сообщение о том, что террористы «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) пересекли Евфрат в районе  населенного пункта Аль-Бусейра провинции Дейр-эз-Зор и атаковали позиции правительственных войск.

    Как отмечает источник, боевики переправлялись через реку с территорий, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF), поддерживаемых Соединенными Штатами. В ходе атаки обе стороны понесли потери, но САА удалось взять в плен несколько боевиков «Исламского государства»

    Накануне в сети появились фотографии, подтверждающие факт нападения ИГ, произошедшего по уточнённым данным 19-го января.

    Сирия снова вспоминает об ИГ*: кто продолжает поддерживать остатки террористов в Сирии

    Как пишет издание Arabitoday, из любопытных деталей можно отметить, что атаковавшие боевики располагали большим количеством вооружения, произведенного в Европе и США. Кроме чешского пистолета-пулемета Sa. 23, «Вальтеров», автомата «Застава», у боевиков было несколько винтовок М-16, выглядящих довольно новыми.

    Напомним, в последнее время США уже не раз подвергались обвинениям в поставке вооружения террористам ИГ для дестабилизации обстановки на востоке Сирии, о чем также заявляло Минобороны РФ.

    Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил, что наличие у боевиков ИГ оружия западного производства и, в частности, американского, — это не новость, и назвал три канала, через которые оружие могло попасть в руки ИГ:

    «Ранее американские представители заявляли, что в США были создана программа под эгидой ЦРУ, ставившая целью создание вооруженных формирований из сирийской оппозиции, которые должны были бороться и с ИГИЛ, и с правительством Башара Асада. На эти формирования тратились миллионы долларов: боевики вооружались, комплектовались. Но в результате, как говорили сами представители Соединенных Штатов и представители Пентагона, в том числе, большая часть, львиная доля этих вооружений вместе с теми вооруженными лицами, которые формировались на этой основе, перешли на сторону ИГИЛ вместе с оружием, с экипировкой и влились в ряды террористической организации. Буквально единицы их выполняли ту задачу, которую им предлагалось реализовывать Соединенными Штатами».

    Сирия снова вспоминает об ИГ*: кто продолжает поддерживать остатки террористов в Сирии

    Эксперт подчеркнул, что это было официальное заявление американской стороны:

    «Далее эта программа была свернута, создана новая программа, уже под эгидой Пентагона, которая занималась теми же задачами, но как говорят представители США, более успешно. Это первый канал».

    Второй канал, по словам нашего собеседника, тоже хорошо известен:

    «Страны-союзники США. Это и Саудовская Аравия, и в какой-то мере Турции, и Иордания через посредников также финансировали и поставляли оружие тем оппозиционным группировкам в Сирии, которые боролись против сирийского руководства. Поэтому эта тема — давно известная, здесь нет ничего нового. И сейчас, несмотря на то, что ИГИЛ как военно-политическая структура разгромлено, оставшиеся отряды действуют, осуществляют такие вылазки против сирийской правительственной армии».

    Сирия снова вспоминает об ИГ*: кто продолжает поддерживать остатки террористов в Сирии

    Эксперт не стал исключать и возможность того, что к боевикам ИГ западное вооружение попало через курдские отряды «Демократических сил Сирии»:

    «Такое тоже возможно, поскольку мы уже наблюдали ситуацию, когда курдские вооруженные формирования заключали негласное соглашение с боевиками ИГИЛ, в результате которых игиловцы проходят через позиции SDF. То, что, по крайне мере, осуществлялось какое-то взаимодействие между «Демократическими силами Сирии» и боевиками ИГИЛ, было доказано. Яркий пример тому — выход отрядов «Исламского государства» из Ракки через позиции SDF, или то, что с позиций «Демократических сил Сирии» боевики ИГИЛ также обстреливали сирийскую правительственную армию. Да, есть и такой вариант, поскольку, увы, такой негласный альянс, по крайней мере, временный, между «Демократическими силами Сирии» и боевиками ИГИЛ существовал. Поэтому возможно перемещение оружия от курдских вооруженных формирований к боевикам ИГИЛ».

    Сирия снова вспоминает об ИГ*: кто продолжает поддерживать остатки террористов в Сирии

    Эксперт обратил внимание на то, что боевики ИГИЛ не являются какой-то армейской группой:

    «Как и, например, «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ), «Исламское государство» — это такое соединение, которое меняет названия. Игиловцы сейчас вливаются в формирования, которые создаются Соединенными Штатами, например, в «Новую сирийскую армию». Вооружение идет и этим боевикам. Но я повторю, формирования боевиков не есть какие-то конкретные вооруженные части. Сегодня они воюют под знаменем одной группировки, а завтра часть этих боевиков может перейти в другую группировку, используя то же оружие, которое у них имеется, и которое они получили из стран Запада и Соединенных Штатов, в том числе».

    Атака, которую боевики ИГИЛ провели 19 января в районе населенного пункта Аль-Бусейра, по мнению нашего собеседника, скорее всего, спланированная операция:

    «По крайней мере, об этой операции было известно, и она курировалась теми силами, которые контролирует этот район, в том числе и международной коалицией, для того, чтобы дестабилизировать этот район. Это тоже цель Соединенных Штатов сейчас в Сирии, чтобы как можно больше дезавуировать те усилия, которые Россия прилагает для мирного урегулирования сирийского конфликта, в том числе, и намечающийся Конгресс национального диалога Сирии. Дезавуировать заявления российского руководства о победе над ИГИЛ в Сирии — это тоже цель Соединенных Штатов».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Никита Расторгуев
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    #сша #сирия #иг #игил #саа #дейр-эз-зор #международная коалиция
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