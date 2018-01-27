Турция призвала США немедленно покинуть сирийский Манбидж

Анкара, 27 января. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США должны немедленно покинуть сирийский Манбидж.

В Анкаре считают, что США должны отказаться от поддержки сирийских курдов, а также немедленно покинуть Манбидж. Эти шаги Вашингтон должен предпринять после заявления помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера. Известно, что 26 января Вашингтон пообещал турецким властям прекратить снабжение курдов оружием, пишет турецкая газета Milliyet.

«Заявление Макмастера подтвердило слова президента США Дональда Трампа. После этого мы ждем определенных шагов», — прокомментировал ситуацию Мевлют Чавушоглу.

Напомним, что в ночь на 27 января состоялись телефонные переговоры Макмастера и представителя президента Турции Ибрагима Калына. Как сообщило агентство Anadolu, Вашингтон заверил представителя администрации Реджепа Эрдогана в том, что США прекращают поставки оружия курдам из «Сил народной самообороны» (СНС) и партии «Демократический союз».