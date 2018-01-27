СКП рассказал о расхождениях мнений по документу «пятерки»

Вена, 27 января. Сирийский комитет по переговорам в настоящее время изучает документ «пятерки» по САР, рассказал глава СКП Насер аль-Харири. Он отметил, что комитет в целом приветствует любые инициативы по урегулированию сирийского конфликта, однако в данном случае мнения о документе разошлись.

«В целом, мы приветствуем любые предложения, которые ведут к выполнению резолюции 2254. Документ изучается, есть как положительные, так и отрицательные впечатления от него. Это все сейчас обсуждается», — заявил Аль-Харири.

Напомним, что ранее «пятерка» (Франция, Великобритания, Иордания, Саудовская Аравия, США) разработала документ, в котором говорится о реализации резолюции Совбеза ООН по урегулированию сирийского кризиса. Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что официальный Дамаск не принимает документ, поскольку считает, что он направлен на подрыв женевского процесса и готовящегося к проведению конгресса нацдиалога САР в Сочи.

Напомним, что конгресс состоится 29-30 января. Инициатором проведения мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который полагает, что конгресс позволит ускорить процесс урегулирования конфликта в Сирии.

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