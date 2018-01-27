В СКП ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии

Вена, 27 января. Дата следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии еще не определена, о чем сообщил представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди. По его словам, это будет зависеть от ООН и России.

«Нет, у нас нет определенных дат, но я думаю, что когда мировое сообщество и Россия захотят определиться с нахождением политического решения, будет созван новый раунд сирийских переговоров», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости.

Насер аль-Харири подтвердил, что комитет не примет участие в Конгрессе нацдиалога в Сочи.

Напомним, в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что территориальная целостность Сирийской республики не стоит на повестке западных стран.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ обсудил подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии и ситуацию в Африне.