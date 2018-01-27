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Политика
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Новости Сирии
В СКП ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии
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    В СКП ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии

    14:23  27 Января 2018  /обновлено: 15:24  27 Января 2018
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    Дата следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии не определена

    Вена, 27 января. Дата следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии еще не определена, о чем сообщил представитель Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди. По его словам, это будет зависеть от ООН и России.

    «Нет, у нас нет определенных дат, но я думаю, что когда мировое сообщество и Россия захотят определиться с нахождением политического решения, будет созван новый раунд сирийских переговоров», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА Новости

    Насер аль-Харири подтвердил, что комитет не примет участие в Конгрессе нацдиалога в Сочи.

    Напомним, в субботу официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что территориальная целостность Сирийской республики не стоит на повестке западных стран.

    Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ обсудил подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии и ситуацию в Африне. 

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    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия
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