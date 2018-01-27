Памятные акции по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда проходят в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. В субботу Петербург отмечает 74-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. Участие в памятных акциях принимают молодежь и ветераны Великой Отечественной войны.

День снятия блокады Ленинграда в Петербурге традиционно начался с возложения цветов у дома № 14 по Невскому проспекту, на котором сохранена надпись, предупреждавшая ленинградцев об опасности при артобстреле.

Чуть позже торжественно-триумфальные церемонии состоялись на Пискаревском мемориальном кладбище, у Триумфальной Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на мемориале Красная Слобода и на Невском воинском кладбище «Журавли», а также на Холме славы на Богословском кладбище.

В полдень на Дворцовую площадь прибыли ретро-автомобили, которые затем отправились парадом в сторону Марсова поля.

У Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы сегодня проходит акция памяти «Блокадный хлеб», где петербуржцы могут попробовать хлеб, испеченный по рецепту 1941 года.

В 18.00 на Марсовом поле можно будет увидеть салют времен войны: его реконструкцию специально подготовили к годовщине молодежные организации. 24 залпа в память о снятии блокады дадут артиллерийские орудия образца 1944-1945 годов на Марсовом поле, где сегодня также работают тематические выставки и полевая кухня.

Завершит день в 21.00 час большой праздничный салют над Невой из 30 залпов. Его проведет специально прибывший в город на Неве Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин 18 января, в 75-ю годовщину прорыва блокадного кольца, принял участию в торжественных мероприятиях в Петербурге. Глава государства возложил цветы на Пискаревском кладбище, посетил мемориал «Рубежный камень» на Невском пяточке, а также музей-панораму «Прорыв».