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Общество
Памятные акции по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда проходят в Петербурге
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    Памятные акции по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда проходят в Петербурге

    14:25  27 Января 2018  /обновлено: 14:25  27 Января 2018
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    Памятные акции по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда проходят в Петербурге

    Санкт-Петербург, 27 января. В субботу Петербург отмечает 74-ю годовщину со дня полного снятия блокады Ленинграда. Участие в памятных акциях принимают молодежь и ветераны Великой Отечественной войны.

    День снятия блокады Ленинграда в Петербурге традиционно начался с возложения цветов у дома № 14 по Невскому проспекту, на котором сохранена надпись, предупреждавшая ленинградцев об опасности при артобстреле.

    Председатель Совета Федерации и бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии возложения цветов на Пискаревском кладбище

    Чуть позже торжественно-триумфальные церемонии состоялись на Пискаревском мемориальном кладбище, у Триумфальной Арки Победы, на Смоленском мемориальном кладбище, у Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, на мемориале Красная Слобода и на Невском воинском кладбище «Журавли», а также на Холме славы на Богословском кладбище.

    В полдень на Дворцовую площадь прибыли ретро-автомобили, которые затем отправились парадом в сторону Марсова поля.

    Памятные акции по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда проходят в Петербурге

    У Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы сегодня проходит акция памяти «Блокадный хлеб», где петербуржцы могут попробовать хлеб, испеченный по рецепту 1941 года.

    В 18.00 на Марсовом поле можно будет увидеть салют времен войны: его реконструкцию специально подготовили к годовщине молодежные организации. 24 залпа в память о снятии блокады дадут артиллерийские орудия образца 1944-1945 годов на Марсовом поле, где сегодня также работают тематические выставки и полевая кухня.

    Памятные акции по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда проходят в Петербурге

    Завершит день в 21.00 час большой праздничный салют над Невой из 30 залпов. Его проведет специально прибывший в город на Неве Гвардейский салютный дивизион Западного военного округа.

    Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин 18 января, в 75-ю годовщину прорыва блокадного кольца, принял участию в торжественных мероприятиях в Петербурге. Глава государства возложил цветы на Пискаревском кладбище, посетил мемориал «Рубежный камень» на Невском пяточке, а также музей-панораму «Прорыв».

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #ленинград #день снятия блокады ленинграда
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