Сирия: в СКП рассказали об итогах переговоров по перемирию в Восточной Гуте
Вена, 27 января. Официальный представитель Сирийского комитета по переговорам (СКП) Яхья аль-Ариди заявил, что в пятницу в Вене обсуждался вопрос об установлении перемирия в Восточной Гуте, но по итогам оно не было достигнуто.
«Мы обсуждали этот вопрос вчера вечером. Но буквально через полчаса после начала обсуждения пришла информация о новых ударах», — отметил он
«Так что перемирия в Восточной Гуте нет», — заключил аль-Ариди, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение, что если США начнут борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1, то гуманитарная ситуация в Идлибе и Восточной Гуте улучшится в разы.
Несколько дней назад президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ обсудил ситуацию в Африне и подготовку к Конгрессу сирийского национального диалога.
1 Организация запрещена на территории РФ.