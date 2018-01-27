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Скидки на шоколадную пасту Nutellа спровоцировали беспорядки во Франции
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    Скидки на шоколадную пасту Nutellа спровоцировали беспорядки во Франции

    16:19  27 Января 2018  /обновлено: 16:19  27 Января 2018
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    Бизнес и ничего личного: скидки на Nutellа спровоцировали массовые беспорядки во Франции

    Париж, 27 января. Сеть супермаркетов Intermarche во Франции снизила цену на шоколадную пасту Nutellа на 70% — с €4,7 до €1,41. Покупатели, преимущественно из незащищенных слоев населения, устроили драку у полок с ореховой пастой. Видео опубликовано на Youtube.

    Cемидесятипроцентная скидка на пасту Nutellа заставила обычных покупателей французского супермаркета толкаться возле акционной полки, люди вырывали банки друг у друга из рук. Перед открытием у дверей Intermarche выстраивались огромные очереди.

    «Покупатели буквально набрасываются друга на друга, кричат, толкаются. Они агрессивные, как животные, и требуют выставить на полки больше «Нутеллы», — сказал один из продавцов сети Intermarche.

    Только бизнес и ничего личного

    Пользователи соцсетей сообщают, что в разных городах Франции в драках пострадали несколько человек — большинство из них женщины и люди пенсионного возраста. Однако для руководства Intermarche акция с «Нутеллой» — всего лишь бизнес. Представители французской сети супермаркетов заявили, что только за первый день акции им удалось продать больше ореховой пасты, чем за несколько месяцев. Между тем сами французы негативно относятся к происходящему.

    «О какой демократии вы говорите? Это очередное рабство, где через потребление рабы продолжают любить систему», — пишет один из пользователей.

    «Позор тем, кто участвовал в этом цирке. Вы позорите Францию. Разве это человеческое поведение? Даже несмотря на экономический кризис, люди не должны вести себя как животные», — добавляет другой.

    Французские СМИ винят Макрона в беспорядках вокруг ореховой пасты

    В национальных СМИ бои за ореховое масло окрестили «Nutella riots» (массовые беспорядки, бунты из-за Nutella — англ., прим авт.) По мнению французской журналистки Newstateman Паулины Бок, беспорядки демонстрируют пропасть между тем, какой Францию видит президент Эммануэль Макрон, и реальным положением дел. От энергичной, ориентированной на бизнес политики французского президента в первую очередь страдают рабочие и незащищенные слои населения.

    «И лучше не будет. Надвигающаяся трудовая реформа Макрона нарушает права французских рабочих. И такие крупные компании как PSA, Carrefour, Socit Grrale и Pimkie уже объявили о массовых увольнениях сотрудников. Проблема классового неравенства не нова», — подчеркивает Бок.

    Бизнес и ничего личного: скидки на Nutellа спровоцировали массовые беспорядки во Франции

    Журналистка напомнила, как Макрон называл рабочих неграмотными, сравнивая их с успешными представителями бизнеса. Она заметила, что действия президента Франции доказывают лишь одно — все финансовые реформы и новый политический курс помогают только богатым. 

    «Макрон видит Францию как страну, где только богатые и «успешные» смогут позволить себе Nutella. А всем остальными придется драться за ореховое масло в супермаркете», — резюмировала Бок.

    А в это время

    Несмотря на многочисленные заявления Запада о «нецивилизованной» и «недемократичной» России, подобных беспорядков в отечественных супермаркетах не наблюдается. В России нет большого ажиотажа и километровых очередей перед магазинами даже в Black Friday (регулярные акции, при которых цены снижаются до 70% — прим авт.). А цены на «Нутеллу» в разных магазинах страны за 350-граммовую банку варьируются в пределах 150–250 рублей (те же 2-4 евро). К тому же, судя по всему, импортной шоколадной пасте наши покупатели предпочитают натуральный мед российских производителей.

    Бизнес и ничего личного: скидки на Nutellа спровоцировали массовые беспорядки во Франции

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    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #франция #беспорядки #макрон #nutella #нутелла #ореховое масло
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