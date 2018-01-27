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Политика
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Политика
Захарова: Представители курдов приедут на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи
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    Захарова: Представители курдов приедут на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    13:52  27 Января 2018  /обновлено: 13:52  27 Января 2018
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    Захарова: Представители курдов приедут на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

    Москва, 27 января. Представители курдских политических сил примут участие в конгрессе национального диалога Сирии, который состоится в Сочи 29 и 30 января, сообщила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По ее словам, договориться об участии курдов в конгрессе было непросто, поскольку «огромное количество игроков делали все, чтобы <…> курдские представители, туда не приехали», однако добиться своего им все же не удалось.

    «Они (представители курдских политических сил – прим. ФАН) приедут», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

    Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва убеждена в невозможности диалога о судьбе Сирии без курдского населения, которое «занимает не последнее место» в САР.

    В настоящее время боевые действия на территории Сирии продолжаются

    Как напомнила Захарова, сочинский конгресс должен предоставить площадку, где политические силы Сирии смогут договориться о будущем своей страны.

    «Мы им предоставляем специально отведенные возможности для того, чтобы они начали говорить о судьбе своей страны», — акцентировала она.

    Напомним, конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по предложению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие назначено на 29 и 30 января. Сам российский лидер, как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, посещать конгресс не планирует.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сирия #захарова #мид рф #курды #конгресс национального диалога
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