Захарова: Представители курдов приедут на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 27 января. Представители курдских политических сил примут участие в конгрессе национального диалога Сирии, который состоится в Сочи 29 и 30 января, сообщила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, договориться об участии курдов в конгрессе было непросто, поскольку «огромное количество игроков делали все, чтобы <…> курдские представители, туда не приехали», однако добиться своего им все же не удалось.

«Они (представители курдских политических сил – прим. ФАН) приедут», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва убеждена в невозможности диалога о судьбе Сирии без курдского населения, которое «занимает не последнее место» в САР.

Как напомнила Захарова, сочинский конгресс должен предоставить площадку, где политические силы Сирии смогут договориться о будущем своей страны.

«Мы им предоставляем специально отведенные возможности для того, чтобы они начали говорить о судьбе своей страны», — акцентировала она.

Напомним, конгресс национального диалога Сирии пройдет в Сочи по предложению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие назначено на 29 и 30 января. Сам российский лидер, как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, посещать конгресс не планирует.