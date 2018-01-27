Кремль анонсировал участие Путина в мероприятии памяти жертв холокоста

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин 27 января намерен нанести визит в Еврейский музей и центр толерантности в Москве в день 70-й годовщины освобождения узников Освенцима.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, российскому лидеру покажут выставку «Человек и катастрофа», посвященную массовому уничтожению нацистами узников концентрационных лагерей.

Ранее глава российского государства прокомментировал попытки переписать историю Великой отечественной войны. Как отметил Владимир Владимирович, искажение фактов о Второй мировой войне по своей сути является оправданием преступлений нацистского режима.

Напомним, в субботу президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского спикера Тюменской областной думы Сергея Корепанова.