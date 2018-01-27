Россия ожидает приезда де Мистуры в Сочи на Конгресс нацдиалога Сирии

Москва, 27 января. Россия ожидает, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура приедет на Конгресс нацдиалога в Сочи. Об этом сообщил источник из МИД РФ.

Источник из российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва ожидает приезда де Мистуры на форум по Сирии в Сочи.

«Де Мистура ссылался на то, что должен доложить генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу и получить от него указания. Мы пока не знаем, какое решение принято», — сказал спикер ТАСС.

Ранее стало известно, что об участии в Конгрессе нациалога заявили порядка 1,6 тысячи человек — представители различных политических платформ и всех слоев общества Сирии.

Напомним, что накануне президент РФ Владимир Путин встретился с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания обсуждался вопрос подготовки к конференции. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, глава государства не планирует ехать в Сочи.