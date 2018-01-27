В СКП отрицают связь между решением по Сочи и ситуацией в Сирии

Вена, 27 января. В СКП отрицают связь между решением по Сочи и боевыми действиями в Сирии. Такое мнение выразил глава делегации объединенной сирийской оппозиции Насер аль-Харири.

В Сирийском комитета по переговорам отрицают связь между отказом от участия в Конгрессе нацдиалога в Сочи с ситуацией «на земле» в Сирии. Насер аль-Харири отметил, что никакого давления извне при принятии решения не было.

«Мы провели здесь продолжительные переговоры ради продвижения политического урегулирования в соответствии с резолюцией 2254», - сказал глава делегации.

По мнению аль-Харири, оппозиция могла бы достичь некоторых результатов на площадке Сочи, но решение было принято в рамках демократических процедур.

Напомним, что ранее глава объединенной оппозиции Сирии заявил, что СКП не поедет на Конгресс нацдиалога. По данным источника из МИД России, несмотря на отказ оппозиции, форум по САР в Сочи будет представительным. Ожидается приезд спецпосланника ООН по САР Стаффана де Мистуры.