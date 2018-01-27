Данные о пострадавших при взрыве в Кабуле россиянах не поступали в посольство РФ

Кабул, 27 января. При взрыве у бывшего здания МВД в столице Афганистана Кабуле погибли десять человек. Как сообщил пресс-атташе посольства РФ в Афганистане Алексей Косарев, информации о пострадавших россиянах нет.

«Информация о пострадавших российских гражданах не поступала», — отметили в диппредставительстве.

По предварительным данным, жертвами случившегося стали десять человек, еще 110 пострадавших были доставлены в больницу.

Агентство Reuters сообщает, что взрывное устройство было заложено в автомобиле скорой помощи, который взлетел на воздух на КПП полиции в одном из правительственных районов Кабула.

В свою очередь, агентство Associated Press сообщает, что ответственность за взрыв взяли боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.