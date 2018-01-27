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Политика
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Нас не победить никому и никогда: Захарченко поздравил победителей конкурса «Человек года» в ДНР
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    Нас не победить никому и никогда: Захарченко поздравил победителей конкурса «Человек года» в ДНР

    14:13  27 Января 2018
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    Нас не победить никому и никогда: Захарченко оценил конкурс «Человек года» в ДНР

    В столице Донецкой народной республики состоялась церемония награждения ежегодного республиканского конкурса «Человек года» в 17 номинациях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Нас не победить никому и никогда, потому что такого количества героев, которое есть на нашей земле, нет больше нигде. Я поздравляю вас с наградой от всей души. Спасибо вам за то, что вы делаете: спасаете наших людей, тушите пожары, чините линии электропередач. За то, что вы жертвуете частичку своей души», — обратился к лауреатам конкурса глава ДНР Александр Захарченко.

    Нас не победить никому и никогда: Захарченко оценил конкурс «Человек года» в ДНР

    3 марта 2017 года Захарченко утвердил указ «Об учреждении республиканского ежегодного конкурса «Человек года». Целью проведения подобного мероприятия организаторы назвали поощрение и публичное признание граждан ДНР за их вклад в развитие молодого государства, героические поступки и активную общественную позицию.

    Конкурс проводился в два тура, после чего по каждой номинации были определены три финалиста, набравшие наибольшее количество голосов от жюри. В заключении на заседании оргкомитета были определены победители.

    В конкурсе были представлены следующие номинации: «Защитник республики», «На страже Закона и порядка», «Лидер», «Молодой лидер года», «Поступок года», «Надежда республики», «Открытое сердце», «Милосердие» и «Врач года». Кроме того, были введены и дополнительные номинации за профессиональные достижения и личное мастерство в сфере журналистики, культуры, сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, коммунального хозяйства и предпринимательства. Согласно положению конкурса, перечень номинаций может изменяться.

    Нас не победить никому и никогда: Захарченко оценил конкурс «Человек года» в ДНР

    Финалистов отбирали по таким критериям, как профессиональное мастерство, вклад в развитие республики, авторитет в трудовом коллективе, общественная значимость кандидата, а также всевозможные имеющиеся у него награды, грамоты и другие почетные знаки отличия.

    Победители были награждены денежной премией и дипломами конкурса.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Анастасия Вальдамирова
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    #днр #захарченко
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