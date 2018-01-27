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Новости Сирии
Дата следующего раунда переговоров в Женеве по Сирии не определена
Политика
Сирия: лидер платформы «Москва» объяснил, почему решение СКП нельзя считать окончательным
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    Сирия: лидер платформы «Москва» объяснил, почему решение СКП нельзя считать окончательным

    13:10  27 Января 2018  /обновлено: 13:12  27 Января 2018
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    Сирия: лидер платформы «Москва» объяснил, почему решение СКП нельзя считать окончательным

    Москва, 27 января. Решение объединенной Сирийской комиссии по переговорам оппозиции об отказе участвовать в конгрессе национального диалога в Сочи, принятое в ночь на субботу, нельзя считать окончательным, заявил лидер платформы «Москва» сирийской оппозиции Кадри Джамиль.

    По его словам, такое решение нельзя считать принятым из-за нехватки голосов: на голосовании присутствовали 34 члена СКП, от участия в сочинском конгрессе из них отказались 24, однако для принятия решения СКП необходимо как минимум 26 голосов.

    «Предполагаемая доля для принятия какого-либо решения в СКП составляет 26 из 36 (голосов – прим. ФАН), таким образом это означает, что СКП не приняла решение ни в пользу неучастия, ни в пользу участия», — написал Джамиль в своем Twitter.

    Сирия: лидер платформы «Москва» объяснил, почему решение СКП нельзя считать окончательным

    Напомним, голосование СКП прошло по завершении сирийских переговоров в Вене, в ходе которых многие вопросы так и не были разрешены, а делегации оппозиции и Дамаска не смогли перейти к прямому диалогу.

    Конгресс национального диалога в Сочи пройдет по предложению президента РФ Владимира Путина. Мероприятие назначено на 29 и 30 января. Ранее МИД РФ сообщил, что, каким бы ни было решение СКП, оно не отразится на проведении конгресса.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #конгресс национального диалога #скп
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