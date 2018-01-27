Территориальная целостность Сирии не стоит на повестке западных стран — Захарова

Москва, 27 января. Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что территориальная целостность Сирийской республики не стоит на повестке западных стран.

«Все действия так называемой коалиции, в частности США и их ближайших союзников, в этой игре указывают на то, что, к сожалению, единство, территориальная целостность Сирии не [стоят] на повестке у западных государств», — сказала она в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

Комментируя высказывание постоянного представителя Франции при ООН Франсуа Делаттра, допустившего возможность распада Сирии, Захарова сказала: «Это уже не оговорка, это уже заявление по Фрейду — то, о чем многие годы думали наши западные коллеги, видимо, держали в уме».

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что целостность Сирийской Арабской Республики, ее суверенитет и независимость сохранены благодаря действиям российского военного контингента.