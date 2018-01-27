Глава СКП подтвердил, что комитет не примет участие в Конгрессе нацдиалога Сирии

Москва, 27 января. Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам (СКП) Насер аль-Харири подтвердил, что комитет не примет участие в Конгрессе нацдиалога в Сочи.

Насер аль-Харири заявил, что Сирийский комитет по переговорам отказывается от участия в Конгрессе нацдиалога по САР в Сочи. Об этом решении он объявил после межсирийских переговоров на площадке в Вене.

«В рамках свободного, прозрачного голосования мы достигли финального решения, что СКП не примет участие в конференции в Сочи», — прокомментировал он.

Ранее источник из российского внешнеполитического ведомства заявил, что в форуме по Сирии в Сочи примут участие 1,6 тысяч человек, которые представят различные точки зрения относительно будущего страны. Конгресс по Сирии будет представительным даже в случае отказа от участия в форуме оппозиционного СКП.