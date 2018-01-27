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Новости Сирии
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Политика
Сурков объяснил, зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса
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    Сурков объяснил, зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса

    12:48  27 Января 2018  /обновлено: 12:49  27 Января 2018
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    Сурков объяснил, зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса

    Москва, 27 января. Принятым в январе законом «о реинтеграции Донбасса» киевские власти пытаются легализовать свои противоправные действия в зоне конфликта, считает помощник президента РФ Владислав Сурков.

    Об этом он сообщил по итогам переговоров со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером, которые прошли в пятницу в Дубае.

    «На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель — запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке», — сообщил Сурков ТАСС, подчеркнув, что Украина уже в течение трех лет незаконно применяет в Донбассе армию против собственных граждан.

    Сурков объяснил, зачем Киеву закон о реинтеграции Донбасса

    Помощник президента добавил, что принятым законом Киев также подводит под юридическую базу такие насильственные практики, как ограничение свободы передвижения. Сурков отметил, что в ходе переговоров российская сторона обратила внимание американских коллег на необходимость проконтролировать, чтобы в украинском законе не появились пункты, противоречащие минским соглашениям.

    Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной прошлого года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Несмотря на попытки мирового сообщества урегулировать конфликт в Донбассе, ВСУ регулярно нарушают режим прекращения огня. Тем не менее, как ранее отмечал Сурков, минские соглашения, ставшие результатом мирного плана президента РФ Владимира Путина, представленного в 2014 году, помогли предотвратить полномасштабную войну на Украине.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #донбасс #украина #сурков
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