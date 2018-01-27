СКП официально не отказывался от участия в конгрессе нацдиалога Сирии

Москва, 27 января. Российская сторона не получала от Сирийского комитета по переговорам (СКП) заявления об отказе принять участие в Конгрессе нацдиалога в Сочи. В любом случае форум по Сирии будет представительным, заявил источник в МИД России.

Накануне в Twitter Высшего комитета по переговорам (ВКП) появилась запись о том, что СКП бойкотирует Конгресс в Сочи. Однако лидер московской платформы Кадри Джамиль заявил, что решение пока не принято. Источник из российского внешнеполитического ведомства сообщил, что Москва не получала от оппозиции официального заявления.

«Надо проверять эти сообщения, так как не хватает у них кворума для принятия окончательного решения. Нужно уточнить, сколько необходимо голосов для принятия решения за всю организацию», — сказа собеседник ТАСС.

При этом источник из МИД РФ отметил, что форум по Сирии не пострадает, если СКП не приедет на Конгресс в Сочи. Мероприятие будет представительным, поскольку о своем участии заявили порядка 1,6 тысячи человек.