Зюганов рассказал, когда может состояться послание Путина федеральному собранию

Москва, 27 января. Послание президента Российской Федерации Владимира Путина федеральному собранию может состояться 6 февраля. Об этом сообщил председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Так, отвечая на вопрос, подтверждается ли информация о том, что послание президента РФ Федеральному собранию состоится 6 февраля, Зюганов сказал: «По крайней мере, было предварительное извещение, что это может быть», передает РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дата перенесенного с 2017 года на 2018-й послания президента Владимира Путина парламенту будет озвучена своевременно.

Ранее стало известно, что мероприятие состоится до выборов президента России в марте 2018 года, на которых действующий глава государства участвует в качестве самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография.