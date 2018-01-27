ВВС США обстреляли автомобили сил безопасности Ирака

Багдад, 27 января. Автомобили сил безопасности Ирака в провинции Эль-Анбар попали под обстрел вертолета ВВС США. В результате ошибки американских военных погибли семь человек, еще 11 серьезно пострадали.

Инцидент произошел в районе Эль-Багдади. Под обстрел попали главы местной полиции и администрации.

Как сообщает Al Sumaria, американские военные приняли группу вооруженных людей за террористов. В момент авиаудара делегация правительства направлялась на встречу с шейхом одного из местных племен.