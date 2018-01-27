Сенатор объяснил отчаянием идею Порошенко о коалиции против России

Москва, 27 января. Российский сенатор Сергей Цеков считает, что призыв президента Украины Петра Порошенко создать «новую коалицию» против РФ свидетельствует о больших проблемах в его политике.

Украинский президент Петр Порошенко не имеет поддержки в Евросоюзе, именно поэтому он предпринимает различные попытки, чтобы привлечь внимание Брюсселя.

«Подобные заявления, мне кажется, Порошенко делает от отчаяния, поскольку никакой поддержки особо со стороны ЕС не чувствует», — сказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, его слова приводит RT.

Сенатор подчеркнул, что ранее Порошенко упоминал о гибридной войне, которую Россия якобы ведет с Украиной.

«А теперь начал пугать Европу. Все это характеризует большие проблемы в политике Порошенко», — добавил Цеков.

Украинский президент видит, что срок его руководства подходит к концу. Несмотря на антироссийские высказывания и различные инициативы, Брюссель не воспринимает Порошенко всерьез. Европа понимает, что ей необходимо сотрудничать с Москвой, резюмировал Цеков.