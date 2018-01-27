Азаров о назначении чеха главой «Приватбанка»: Пользы от варяга не будет

Киев, 27 января. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает безответственным предложение назначить главой «Приватбанка» чеха Петра Крумханзла.

По словам Азарова, Украине «пользы от варяга не будет», поскольку он не знает настолько хорошо банковскую систему и экономику страны.

«Пользы от варяга из Чехии, собственно, как ни от одного другого иностранца, во главе «Приватбанка», уверен, не будет. Ведь для этого необходимо досконально разбираться в банковской системе Украины и ее экономике», — написал экс-премьер на своей странице в Facebook.

Азаров напомнил, что во главе «Приватбанка» — крупнейшего банка на Украине – уже не раз находились зарубежные специалисты, однако им не удалось добиться значительных результатов на данном посту, и сегодня уже никто не помнит их имен.

Однако, по словам политика, отечественные чиновники также большой пользы государству не приносят.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подвел итоги внутренней политики новой киевской власти, отметив, что за четыре года ее правления молоко на Украине стало дороже, чем в Испании.