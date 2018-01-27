Порошенко приветствовал новые санкции США против России

Киев, 27 января. Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Минфина США о расширении списка санкций против России. Порошенко уверен, что его встречи с руководством США на форуме в Давосе указывают на то, что санкции будут усилены.



Вашингтон ввел санкции против 21 гражданина РФ и Украины (преимущественного из ДНР и ЛНР), а также против девяти предприятий. В США ограничения объясняют ситуацией на востоке Украины. В Twitter Петра Порошенко появилась запись, в которой он приветствует решение американских властей.

«Приветствую решение Минфина США о дальнейшем расширении списка санкций против России ... мои встречи с американским руководством в Давосе дают мне уверенность в том, что санкционная политика против РФ будет только усиливаться», — написал он.

Напомним, что в Москве на различных уровнях заявляли — Россия не является стороной конфликта на Украине и не имеет отношения к событиям в Донбассе. Кроме того, российские власти заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта и принимают активное участие в переговорах на площадках в Минске и на уровне стран «нормандского формата».