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Политика
СКП рассказал о расхождениях мнений по документу «пятерки»
Выборы 2018
Россия при Владимире Путине
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    Россия при Владимире Путине

    13:11  27 Января 2018  /обновлено: 13:12  27 Января 2018
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    Что было достигнуто за период работы Владимира Путина в качестве президента и премьера с 2000 по 2017 год, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал политический эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

    «Популярность Владимира Путина зарабатывалась не политическими заявлениями, а реальными делами, которые приносили видимый результат. Любому вне зависимости от отношения к Путину понятно, что при нем Россия пережила радикальную политическую, экономическую и социальную трансформацию и стала совсем другой страной», — пояснил Простаков.

    Прежде всего, отметил эксперт, удалось решить проблемы местного сепаратизма и масштабного присутствия международного терроризма на территории государства. Это непосредственно угрожало его целостности и безопасности граждан, и прогресс в этом отношении очевиден.

    Россия при Владимире Путине

    «Обеспечение безопасности страны можно считать одним из главных приоритетов правления Путина. Реформирование армии, возрождение военно-промышленного комплекса позволили создать современные вооруженные силы, обеспечивающие интересы России и защищающие ее суверенитет. Но не только во внешней политике страны произошли радикальные перемены. Цифры показывают, насколько при Путине Россия изменилась с точки зрения уровня жизни, развития экономики, области социального обеспечения», — добавил эксперт.

    По мнению эксперта, улучшения здесь подтверждаются демографическими показателями — повышением рождаемости, снижением смертности, которые бы были невозможны без глубоких улучшений в обеспеченности граждан, их уверенности в завтрашнем дне и прогрессе в социальной сфере. Снижение уровня преступности, числа заключенных показывают снижение агрессии в обществе, гуманизацию системы исполнения наказаний. Для развития человеческого потенциала также были созданы благоприятные условия, что ясно из данных об успехах российских вузов и уровне грамотности школьников.

    «Несмотря на все сложности, связанные с давлением на Россию извне, она развивается и продолжает быть в числе ведущих стран мира. Поэтому если объективно оценивать весь период времени, начиная с 2000 года, то он стал для государства крайне благоприятным и позволил стоящей тогда на грани развала стране вернуть многие утраченные позиции, создать условия для улучшения жизни граждан и обеспечить их безопасность», — резюмировал Простаков.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
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    #путин #россия #выборы-2018
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