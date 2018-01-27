Трамп не нашел времени для встречи с Порошенко в Давосе

Москва, 27 января. Американский президент Дональд Трамп из-за нехватки времени не смог встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко, — написала журналистка телеканала CBS Маргарет Бреннан на своей странице в Twitter, сославшись на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона. — Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел».

Ранее киевский экономист Виктор Скаршевский уличил украинского президента Петра Порошенко во лжи в интервью агентству Bloomberg. По его словам, Порошенко солгал трижды за 20 секунд.

Напомним, накануне Порошенко выразил благодарность Тиллерсону за новые санкции США против России.