Сирия: курды сбили два турецких беспилотника в Африне

Москва, 27 января. В ходе боев в кантоне Африн на севере Сирии курдские отряды сбили два турецких беспилотника, сообщил медиацентр «Сирийских демократических сил».

«Наши силы сбили два разведывательных самолета в деревне Адама», — говорится в сообщении.

Также, по данным медиацентра, в районе Чиа, где Турция продолжает авиабомбардировки, курды атаковали турецкую военную колонну и убили двоих солдат. Бои ведутся и в районе стартегической высоты Касталь, где курдские отряды ликвидировали бронетранспортер и 15 турецких военнослужащих.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне в связи с намерением США сформировать на границе Турции и Сирии «силы пограничной безопасности» из курдских отрядов «Сил народной самообороны» — организации, которую Анкара считает террористической.