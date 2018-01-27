Сирия новости 27 января 12.30: ССА наступает на позиции SDF в Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам»

Сирия, 27 января. ССА наступает на позиции SDF в районе Африна, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам», курды арестовали 15 мирных жителей Хасаки для принудительной мобилизации в ряды SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 недалеко от Абу Духура.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Хомсе, при поддержке ВКС РФ продолжают противостоять «Ан-Нусре» в Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Ахрар аш-Шам» на юге Идлиба.

«Ахрар аш-Шам»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): наступает на позиции SDF в районе Африна.

Курды: проводят аресты мирных жителей в Хасаке.

ВВС Турции: наносят удары по опорным пунктам SDF в Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и группировками вооруженной оппозиции. Местный источник передает в сети Telegram (@NRVR11), что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел пунктов дислокации боевиков незаконных формирований в окрестностях населенного пункта Арбин. Также столкновения между САА и радикальными исламистами продолжаются в городе Хараста.

К югу от сирийской столицы идут ожесточенные бои между террористами «Исламского государства»1 и силами вооруженной оппозиции.

Провинция Алеппо

ВВС Турции наносят удары по позициям курдских отрядов ополчения на северо-западе провинции Алеппо. По данным информационного агентства Almanar News, турецкая авиация атаковала опорные пункты Демократических сил Сирии (SDF) в окрестностях населенного пункта Халил, расположенного недалеко от Африна.

Одновременно с этим подконтрольная Анкаре Сирийская свободная армия (ССА) наступает на опорные пункты SDF в районе поселения Маамла, передает Almanar News.

Провинция Хомс

В населенных пунктах Ар-Растан, Аль-Ганто, Талльбиса и Тер Маала в скором времени начнутся работы по восстановлению линий электропередач, пишет Almanar News. Командование нескольких группировок «умеренной» оппозиции согласилось на перемирие с правительственными силами для совместной реконструкции инфраструктуры поселений.

Одновременно с этим на юго-востоке провинции Хомс возобновились столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и поддерживаемыми США радикальными группировками.

Провинция Идлиб

Недалеко от города Хан Шейхун на юге провинции Идлиб зафиксированы ожесточенные столкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам». По сведениям Almanar News, вооруженный конфликт разгорелся после нападения радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» на штабы «Ахрар аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА).

В окрестностях города Абу Духур продолжаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками «Тахрир аш-Шам». Ранее сообщалось, что при поддержке ВКС РФ правительственным войскам удалось уничтожить большое количество радикалов «Ан-Нусры» и разрушить ряд оборонительных сооружений боевиков.

Провинция Хасака

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Хасака для их дальнейшей принудительной мобилизации. Информационное агентство Almanar News пишет, что ополченцы взяли под стражу 15 молодых людей, проживающих в населенном пункте Рас Аль-Айн в северной части региона.

Ранее сообщалось, что укрепрайоны курдских отрядов ополчения в окрестностях этого поселения подвергались обстрелам со стороны турецкой армии.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News передает, что в провинции Бабиль при попытке деактивировать взрывное устройство, заложенное в автомобиле, погиб солдат иракской армии. Также, в результате инцидента, серьезные ранения получил офицер ВС Ирака.

На западе провинции Киркук найдено массовое захоронение жертв «Исламского государства», сообщает Iraqi News. Также информагентство пишет, что на территории региона начались масштабные работы по разбору завалов и разминированию населенных пунктов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)