Названы регионы проведения пробной переписи населения РФ

Москва, 27 января. Пробная перепись населения России пройдет на 10 территориях страны с 1 по 31 октября 2018 года и охватит 550 тысяч человек.

Задача мероприятия – протестировать технологии и отработать организационные и программно-методологические моменты в преддверии Всероссийской переписи населения, сообщается в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

Как отмечается в документе, в ходе тестовой переписи будут отработаны новые способы сбора сведений о гражданах в электронном виде.

В число 10 территорий, где проведут предварительную перепись, попали район Свиблово в Северо-Восточном административном округе Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге, Великий Новгород, Алеутский район Камчатского края и ряд других территорий в Кабардино-Балкарии, Красноярском крае, Якутии, Иркутской области и Сахалина.

Напомним, как сообщало URA.RU, в ноябре были утверждены сроки проведения Всероссийской переписи населения России. Она пройдет с 1 по 30 октября 2020 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил меры по улучшению демографической ситуации в стране, отметив, что в течение ближайших 10 лет нельзя допустить сокращения численности населения.