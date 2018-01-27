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Эксперт: Благодаря Путину Крым вернулся к России, чтобы остаться с ней навсегда
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    Эксперт: Благодаря Путину Крым вернулся к России, чтобы остаться с ней навсегда

    12:43  27 Января 2018
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    Эксперт: Благодаря Путину Крым вернулся к России, чтобы остаться с ней навсегда

    Ситуация вокруг полуострова Крым вскоре стабилизируется, а социально-экономическое развитие региона будет идти ускоренными темпами, считает президент Российской Федерации Владимир Путин. По мнению эксперта, полуостров вернулся в состав РФ именно благодаря российскому лидеру. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной, напротив, уверен, что все будет постепенно стабилизироваться», — заявил Путин.

    По его мнению, после решения проблем и ряда инфраструктурных вопросов развитие региона будет только набирать обороты.

    «Причем и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям», — подчеркнул глава государства.

    Лед тронулся

    Независимый политолог, публицист Владимир Головашин в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что четыре года назад начал рушиться карточный домик украинской независимости, подпираемый с двух сторон Россией и Европой. Но Европа в этот раз надавила сильнее, раздался треск и лед тронулся.

    «По карте некогда единой страны пробежали трещины, и регионы начали отплывать друг от друга. На одних льдинах скакали с портретами Бандеры, на других в ужасе смотрели на скачущих и старались оттолкнуться от киевских «свидомых» посильнее, чтобы те не дотянулись. На всех парах от «Цэ Европы» устремился и непотопляемый черноморский авианосец Крым. И вовсе не потому, что штурман так проложил курс. Просто упала пелена с глаз. Просто кончилась 23-летняя иллюзия, что «Украина — да это же почти Россия». Гарный хлопец с оселедцем испачкал свою вышиванку кровью с державного трезубца, и команда авианосца потребовала сменить порт приписки», — пояснил Владимир Головашин.

    Эксперт: Благодаря Путину Крым вернулся к России, чтобы остаться с ней навсегда

    Эксперт напомнил, что еще ничего не было решено. Еще горели покрышки, Янукович еще пытался договориться с сотниками Майдана и оппозиционерами, еще стоял Беркут.

    «Однако ясно было, что, что бы там ни произошло, лучше уже не будет. Было ясно, что русские крымчане Владимир, Николай или Анна неизбежно станут Володымыром, Мыколой, Ганной, а отставной моряк из поволжских немцев по имени Август будет гордо именоваться Серпень. Нет же месяца августа на Украине, вот и имени такого не будет. Висело в воздухе ощущение, что Севастополь перестанет быть городом русских моряков, а будет якорной стоянкой американского флота. И было понятно, что ни Янукович, будь он и дальше президентом, ни любой другой этому не помешают. Не будет ни русского языка, ни черноморского флота.

    Да, крымчанам помогли. И эта помощь получилась благодаря одному человеку с железной волей — президенту Владимиру Путину. Благодаря его решению русские обнимались с русскими. Благодаря ему Крым вернулся. Вернулся к России, которая некогда не удержала его, озабоченная своим выживанием. Вернулся, чтобы остаться с ней навсегда» — заключил Владимир Головашин.

    Эксперт: Благодаря Путину Крым вернулся к России, чтобы остаться с ней навсегда

    Отметим, что Крым вошел в состав Российской Федерации в результате волеизъявления крымчан на референдуме. За возвращение в состав России проголосовало 96,77% жителей полуострова.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018
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