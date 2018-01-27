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Сирия: США заверили Турцию в прекращении поставок оружия курдам
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    Сирия: США заверили Турцию в прекращении поставок оружия курдам

    11:28  27 Января 2018  /обновлено: 11:28  27 Января 2018
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    Сирия: США заверили Турцию в прекращении поставок оружия курдам

    Анкара, 27 января. Вашингтон прекратил поставки оружия сирийским курдам из отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которые Анкара считает террористическими организациями, заявил помощник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

    В том, что американская сторона в настоящее время не оказывает поддержки курдам, Макмастер заверил заверил официального представителя президента Турции Ибрагима Калына в телефонном разговоре, который состоялся между представителями Вашингтона и Анкары в ночь на субботу, сообщает Анатолийское агентство.

    Напомним, 20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в Африне, направленной против курдских «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» — организаций, которые признаны Анкарой террористическими.

    Сирия: США заверили Турцию в прекращении поставок оружия курдам

    Кампания была спровоцирована намерением США создать на сирийско-турецкой границе из отрядов курдов «силы пограничной безопасности».

    Анкара неоднократно выражала обеспокоенность в связи с тем, что США поддерживают курдов. Официальные представители Турции обращали внимание американских коллег на то, что Вашингтон совершает ошибку, поставляя вооружение курдским отрядам.

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    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #турция #курды
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