Решение СКП не отразится на проведении Конгресса нацдиалога Сирии — МИД РФ

Москва, 27 января. Решение Сирийского комитета по переговорам не участвовать в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи не отразится на его проведении, о чем сообщили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Нет, конечно, не отразится, — заявил в субботу ТАСС источник в МИД РФ. — Мы приглашали всех, кто хочет участвовать, кто не хочет — не участвует». «Конгресс пройдет без них, к сожалению, и все», — заключил он.

Ранее в микроблоге СКП появилось сообщение о решении отказаться от участия в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев с сожалением воспринял данное решение.

Напомним, что Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи состоится 29-30 января. Инициатором проведения мероприятия выступил президент РФ Владимир Путин, который полагает, что подобная встреча позволит ускорить прогресс Женевских переговоров.