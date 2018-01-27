Стали известны подробности переговоров Суркова и Волкера по Донбассу

Москва, 27 января. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков не пришли на встрече в Дубае к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, закон реинтеграции Донбасса стал ключевым вопросом.

«Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе», — сказал он, отметив, что добиться единого взгляда пока не удалось.

Он добавил, что «стороны договорились продолжить диалог», хотя конкретных решений по итогам встречи так и не было принято, передает «Интерфакс».

Ранее Сурков заявил, что новые предложения США по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе выглядят вполне реализуемыми, российская сторона даст ответ по «дубайскому пакету» после внимательного ознакомления с ним.

Напомним, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель разместить миротворцев ООН не только вдоль линии разграничения в Донбассе, а также «в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки».